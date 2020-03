Kulturreisen im Wohnzimmer: Zum Beispiel Florenz

Zur Einstimmung hat etwa der Anbieter "Sygic Travel" ein schönes 3-D-Video mit dem Titel "One Day in Florence" produziert. Es führt an alle touristischen Hotspots und ermöglicht es, in guter Bildqualität umherzuschauen - an manchen Orten, die zweifellos vor der Corona-Krise fotografisch erfasst wurden, drängen sich noch die Touristen.

Ein tieferes Verständnis des historischen Florenz bietet ein digitaler Rundgang, den das Museo di Palazzo Vecchio in Kollaboration mit der Plattform Google Arts and Culture erstellt hat. Er nimmt seinen Ausgang in der so genannten "Veduta della Catena" (Übersetzt etwa: "Kettenplan"). Die farbige Ansicht der Stadt wurde im 19. Jahrhundert erstellt, nimmt aber einen früheren Plan zum Ausgang und vermittelt einen Eindruck der Stadt, wie sie im 15 Jahrhundert ausgesehen haben mag. Die Online-Tour verknüpft dies nun mit 3D-Panoramen und Erläuterungen zu den wichtigsten Bauwerken, die gleich auch auf einer Landkarte lokalisiert werden.