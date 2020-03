Im digitalen Antiquariat: Kunstbücher zum Gratis-Download

Einen ähnlich umfangreichen online-Katalog mit mehr als 300 gratis downloadbaren Kunstbüchern bietet die "virtuelle Bibliothek" des Getty Center in Los Angeles. Von Sammelbänden über Tierbilder des 18. Jahrhunderts bis zu im Handel kaum zu bekommenden Fotobüchern von Klassikern wie Walker Evans finden sich hier Entdeckungen. Auch das Metropolitan Museum macht ganze Bücher - via Google Books - online verfügbar: Ein - nicht nur für professionelle Kunsthistoriker, sondern auch für alle, die gern in Büchern und Bibliotheken stöbern.