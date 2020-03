Bundesmuseen: Kurzarbeit und Einstellung der Mietzahlungen

Klaus Albrecht Schröder, der Direktor der Albertina, erklärt auf Nachfrage des KURIER: „Wir haben heute 187 von unseren 227 Mitarbeitern zur Kurzarbeit angemeldet. Das ergibt in den nächsten drei Monaten, bis zum 30. Juni, eine Einsparung von 1,3 Millionen Euro. Auf der anderen Seite haben wir bis zum 30. Juni einen Einnahmenentgang von 4,8 Millionen Euro. Weitere Maßnahmen, die wir getroffen haben, schlagen erst danach wirklich durch. Denn die nächsten großen Ausstellungen wären erst im Juni angelaufen. Wir haben daher dem Finanzministerium eine Schadenssumme bis 30. Juni in der Höhe von 3,3 Millionen Euro gemeldet.“

Reserven reichen bis August

Natürlich hat die Albertina Reserven. Sie reichen, sagt Schröder, bis zum August. „Dann sind sie ausgeronnen.“ Die Krux generell sind die hohen Personalkosten in der Höhe von 8,9 Millionen Euro jährlich; die Basisabgeltung des Bundes beträgt hingegen nur 7,7 Millionen Euro. „Wir müssen also 1,2 Millionen Euro mit Ausstellungen verdienen, um das Personal bezahlen zu können. Und weitere 1,8 Millionen für die Betriebskosten. Und weitere zwei Millionen für die Miete…“ Derzeit lässt Schröder prüfen, ob die Mietzahlungen eingestellt werden können. Das Palais gehört ja dem Bund.

"Das ist katastrophal"

Die Geschäftsführung der Österreichischen Galerie erklärt: „Das Belvedere hatte zuletzt rund 140.000 Besuche monatlich. Bei einer Sperre beträgt der monatliche Verlust rund zwei Millionen Euro. In zwei Monaten verliert das Belvedere das Budget für ein ganzes Ausstellungsjahr. Das ist katastrophal.“ Die Frage, wie lange die Reserven reichen, wird nur ausweichend geantwortet: „Das hängt davon ab, wie lange die Schließung anhält, welche Gegenmaßnahmen erfolgen und vor allem, wie die Besuchszahlen danach aussehen.“ Ein Großteil der Mitarbeiter arbeitet im Homeoffice. „Das ist selbstverständlich nicht in allen Bereichen möglich.“ Daher: „Wir bereiten uns derzeit auf Kurzarbeit vor.“

Auch im Kunsthistorischen Museum wird das Modell der Kurzarbeit geprüft: „Wir versuchen in erster Linie die Arbeitsplätze zu erhalten (durch die Kurzarbeit) und den größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. In der Kurzarbeit enthalten wären auch die Kunstvermittler, was sehr wichtig ist, um deren dramatische Einbrüche abzufangen.“

Was die Ausstellungen betrifft, wird gerade auf Hochtouren an der Adaptierung des Programmes gearbeitet: „Da geht es auch um die internationale Situation mit Leihgaben.“ Derzeit ist der Leihverkehr völlig zu erliegen gekommen. Und niemand weiß, wann sich die Situation wieder normalisieren wird. Die große Beethoven-Ausstellung wird daher erst im Herbst eröffnet.

Ähnlich beurteilt Johanna Rachinger, die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, die Lage: Sie rechnet nicht damit, dass die Besucherfrequenz (und damit die Einnahmen) nach der Wiedereröffnung, deren Zeitpunkt nicht abschätzbar ist, rasch auf das Niveau 2019 zurückkehrt. „Die negativen Auswirkungen insbesondere auf den Tourismus und die Veranstaltungstätigkeit werden wohl weit in das kommende Jahr hineinreichen.“