Die Rückkehr der Maske: "Die Alternative ist, alles zuzusperren"

Im Freien: „Aufsetzen im Gedränge“

Was es in einigen Kärntner Tourismusorten örtlich begrenzt zwischen 21 und 2 Uhr früh bereits gibt – eine Maskenpflicht im Freien – kommt international auch in immer mehr Städten, besonders in Frankreich. In Toulouse muss sogar im gesamten Stadtgebiet ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. „Maskentragen im Freien ist etwas, was man sich im Regelfall ersparen kann“, sagte der Leiter der Abteilung für öffentliche Gesundheit in der AGES, der Infektiologe Franz Allerberger, in der ZiB2.

„Überall, wo es im Freien ein Gedränge gibt und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sollte man die Maske so lange aufgesetzt lassen, bis man wieder aus dieser Zone heraußen ist“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. „Das ist ja generell eine Grundregel. Und bei Demonstrationen ist das jetzt ja bereits vorgeschrieben – da gab es davor ja große Aufregungen, weil nicht alle Maske trugen.“ Amtsärztin Enikö Bán aus Jena sieht das ähnlich: „Wenn im Freien der Abstand nicht eingehalten wird und jemand spricht Sie lauter an, kriegen sie die volle Tröpfchenladung ins Gesicht.“