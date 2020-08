Coronavirus: Russischer Impfstoff weckt Sorgen vor Virusmutation

Die Entwickler des russischen Impfstoffes "Sputnik V" als auch die russische Regierung halten diesen für sicher. Zwei Monate klinische Erprobung am Menschen in kleinen Studien hätten gezeigt, dass dieser funktioniere, hatten sie betont. Die Ergebnisse dieser Studien wurden bisher aber nicht veröffentlicht. Viele westliche Wissenschafter hatten sich skeptisch gezeigt und vor einem Einsatz des Impfstoffes vor einer erfolgreichen großen Wirksamkeitsstudie gewarnt.

Groß angelegte Studie

Russland hatte am Donnerstag angekündigt, in der kommenden Woche eine große klinische Studie der entscheidenden dritten Phase mit dem Impfstoff mit über 40.000 Teilnehmern starten zu wollen. Parallel soll er aber bereits Personen aus Hochrisikogruppen, wie medizinischem Fachpersonal, verabreicht werden - noch bevor Ergebnisse aus dieser großen Studie vorliegen. "Man sollte sicherstellen, dass der Impfstoff wirksam ist. Das wissen wir aber nicht wirklich", sagt Kathryn Edwards, Professorin für Pädiatrie und Impfstoffexpertin in der Abteilung für Infektionskrankheiten an der amerikanischen Vanderbilt University School of Medicine.