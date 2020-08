Corona-Impfstoffe: Die Welt als Versuchslabor

Das sei etwa in Russland, wo vergangene Woche der erste Corona-Impfstoff zugelassen wurde, nicht passiert. In anderen Ländern geschieht das sehr wohl – groß angelegt unter anderem in China, den USA, Südafrika und Australien, in kleinerem Stil in Italien und Deutschland. Nirgendwo sonst laufen so viele Impfstoffversuche wie in Brasilien. Der Hauptgrund ist naheliegend: "Wenn man die Effektivität prüfen will, muss man in Länder mit hohen Infektionszahlen", sagt Infektiologe und Impfstoff-Experte Herwig Kollaritsch. Je Corona-gebeutelter ein Land, desto schneller lasse sich ablesen, ob ein Impfstoff zuverlässig schützt. In Österreich wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, beschreibt Gartlehner: "Man bräuchte eine immens große Stichprobe für zuverlässige Ergebnisse."

Ebenso ist von Vorteil, wenn ein Land seuchenerprobt ist, bereits groß angelegte Impfkampagnen durchgeführt hat und über eine Infrastruktur verfügt, um den logistischen Anforderungen solcher Impfgroßeinsätze gerecht zu werden. All diese Kriterien erfüllt Brasilien, wo mit Impfkampagnen Krankheiten wie Tuberkulose oder Gelbfieber kleingehalten wurden. Auch Südafrika hat Erfahrung mit klinischen, nach internationalen Standards abgewickelten Studien – von Ethikkomitees kontrolliert.