Corona: Das lange Warten auf den Impfstoff

Komplexe Immunität

Impfungen dienen dem Aufbau eines körpereigenen Schutzes vor Erregern. Die Impfung wirkt wie eine Infektion, gegen die der Organismus Abwehrstoffe (Antikörper) bildet. Weseslindtner: "Was für Laien schwierig nachzuvollziehen ist, ist, dass ein positiver Antikörper-Nachweis nicht unmittelbar bedeutet, dass Immunität besteht. Wir beobachten zum Beispiel, dass manche Patienten mit milden Covid-19-Verläufen nach der Infektion nur niedrige Antikörper-Werte aufweisen."

Bei SARS-CoV-2 dürfte beim Immunstatus also auch das zelluläre Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Dazu muss man wissen, dass SARS-CoV-2 die Zelle nach dem Eindringen zwingt, Virusbestandteile zu produzieren. Antikörper blockieren den Eintritt des Virus in die Zelle. Hat das Virus diese aber schon in Beschlag genommen, können Antikörper nicht mehr viel ausrichten. Dann braucht es andere Bestandteile des Immunsystems, um das Virus aus der Zelle zu entfernen. Indem diese zerstört wird, etwa. "Es ist denkbar, dass Menschen, die sich erfolgreich mit solchen Zellen wehren, einen kürzeren und milderen Krankheitsverlauf erleben", sagt Weseslindtner. Letztlich werde es also wohl eine Impfung brauchen, die nicht nur Antikörper induziert, sondern auch das zelluläre Immunsystem aktiviert.

Risikogruppen

Infektiologe Herwig Kollaritsch verortet die größte Hürde anderswo: "Das Problem wird sein, die Impfung für die Risikogruppen abzustimmen." Ältere Menschen hätten eine verminderte Impfantwort. "Wenn die Impfung in diesen Zielgruppen nicht gut wirkt, ist das ein herber Rückschlag. Ein Herdeneffekt nur durch Impfung der Jungen wird kaum erreichbar sein." Auch mögliche Mutationen spielen eine Rolle. Allerdings macht es das sonst so tückische Coronavirus der Wissenschaft in diesem Punkt einfach: Es scheint sich nur unwesentlich zu verändern.

Verkompliziert wird die Sache dadurch, dass unterschiedliche Arten von Impfungen zum Einsatz kommen können. Unterschieden wird zwischen Tot- und Lebendimpfstoffen. Erstere enthalten abgetötete Erreger oder Bruchstücke davon. Im Fall von SARS-CoV-2 wären das z. B. strukturelle oder genetische Virusbestandteile. Im Gegensatz dazu bestehen Lebendimpfstoffe aus vermehrungsfähigen, abgeschwächten Krankheitserregern. "Die Immunreaktion ist hier stärker und eine Immunisierung hält länger an", erklärt Weseslindtner.