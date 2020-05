Alternative im Visier: Was taugen Gesichtsschutzschilde wirklich?

Lehrer bis Babys

Die Alltagstauglichkeit der schützenden Kopfbedeckung haben schon andere erkannt: In Singapur erhalten Vorschulkinder und Lehrer bei der Rückkehr in die Schule Gesichtsschilde. Auch Lehrergewerkschaften verschiedener US-Bundesstaaten machen sich für die Visiere stark. In Erinnerung sind so manch einem vielleicht noch die Miniatur-Visiere für Neugeborene, die in einem thailändischen Spital gefertigt wurden. Andere Hospitäler haben die Idee mittlerweile übernommen.

Da und dort bekommt man sie auch in Österreich zu Gesicht. Hierzulande rüsten sich vor allem Kellner und Mitarbeiter im Handel mit den transparenten Visieren. In Krankenhäusern gehören sie spätestens seit Ausbruch der Pandemie zur Standardausrüstung. Christoph Steininger, Virologe von der MedUni Wien, stellt Klarsichtvisieren kein gutes Zeugnis aus: "In der Maskendiskussion wurde oft – und zurecht – darauf hingewiesen, dass es nur wenige aussagekräftige Studien zur Wirksamkeit gibt. Zu Kunststoffvisieren gibt es gar keine gehaltvollen Daten. Man kann nur Vermutungen über ihre Nützlichkeit anstellen. Nachdem sie alles andere als dicht sind, ist ihr positiver Effekt aus virologischer Sicht zweifelhaft." Bei Masken wisse man mittlerweile, "dass sie nur dann schützen, wenn sie dicht anliegen. Die Schilde erfüllen dieses wichtige Kriterium nicht."

Augen bedeckt

Birgit Willinger, Leiterin der Abteilung für klinische Mikrobiologie am AKH Wien und Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (eine ausführliche Einschätzung der ÖGHMP finden Sie hier), zeigt sich ähnlich skeptisch: "Visiere sind in puncto Schutz keinesfalls gleichwertig mit Mund-Nasen-Schutzmasken", schickt sie voraus. Sie könnten aber durchaus größere Tröpfchen, die man selbst beim lauteren Sprechen, Husten, Niesen oder feuchter Aussprache ausstößt, abfangen. "Sie prallen auf den Schirm, bevor sie auf die Schleimhäute des Gegenübers gelangen."

Weiteres Plus: Die Mimik bleibt erkennbar. Dass die Augen – sie gelten neben Nase und Mund als weitere Eintrittspforten für das Virus – geschützt sind, sieht sie ebenfalls als Vorzug. Ob die Visiere dem gefährlichen Griff ins Gesicht vorbeugen? Willinger: "Was stimmt ist, dass die Schilde keinen Juckreiz auslösen. Man zupft wohl seltener an ihnen herum." Allerdings gebe es auch bei Visieren Anwendungsfehler. Etwa, wenn man mit den Händen direkt auf deren Außenseite fasst.