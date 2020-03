Gendermedizin: Warum das Coronavirus Männer härter trifft

Gesundheitliche Aspekte

Bei der Ursachenforschung zur Sterblichkeit stößt man noch auf einen weiteren Aspekt: den allgemeinen Gesundheitszustand. "Männer leiden häufiger an Diabetes und Bluthochdruck und entwickeln auch früher im Leben verschiedene Herzleiden als das bei Frauen der Fall ist", sagt die Expertin für Gendermedizin. Die genannten Erkrankungen erhöhen erwiesenermaßen das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19. "Medikamente könnten in diesem Kontext ebenfalls eine Rolle spielen." Auch Raucher sind besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Weltweit sind laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) vier von fünf Tabaknutzern Männer.

Frauen an vorderster Front

Kautzky-Willer mahnt dazu, den Blick auch von der Biologie abzuwenden. Im alltäglichen Leben treffe die Pandemie Frauen oft härter als Männer: "Frauen sind in überproportional hoher Zahl im Gesundheitsberufen vertreten und daher gerade extrem exponiert. In vielen Ländern haben sie außerdem einen schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem. Und in Krisenzeiten nimmt auch die Gewalt gegen Frauen mitunter massiv zu."

All das gelte es in der Krise mitzudenken: "Nicht nur das, was sich im Körper abspielt."