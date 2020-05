Coronavirus: Lauert die Ansteckungsgefahr in der Luft?

In puncto Aerosole sei laut Kollaritsch in der Tat noch vieles ungewiss, etwa auch, wie lange der infektiöse Viruskern in der Luft verbleibt. Ein Viruspartikel allein reiche auf den Schleimhäuten keinesfalls aus. "Und die Anzahl der Viren in der Luft ist jedenfalls um ein Vielfaches geringer als in einem ausgehusteten Tröpfchen." Stichwort Luft: Gesichert scheint, dass Aerosole drinnen ein größeres Ansteckungsrisiko darstellen als draußen, "denn Luftzug wirkt sich negativ auf ihren Verbleib in der Luft aus", sagt Kollaritsch.

Dass Aerosole durch Luft abtransportiert werden, bestätigt auch Mikrobiologe Wagner – und fügt hinzu: "Wenn geringe Luftfeuchtigkeit herrscht, geben die ausgestoßenen Tröpfchen Feuchtigkeit ab, werden kleiner und bleiben noch länger in der Luft stehen." Im Winter liegt die relative Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen oft unter 30 Prozent, im Sommer steigt diese an. "Wir wissen von anderen Coronaviren, dass diese von geringer Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen profitieren und vor allem im Winter zirkulieren."

Auch die UV-Strahlung im Sonnenlicht hilft dabei, Viren unschädlich zu machen. Für denkbar hält Wagner, dass sich das Virus in den fleischverarbeitenden Konzernen, wo es etwa in Deutschland und den USA große Infektionscluster gab, unter anderem wegen der niedrigen Raumtemperatur gut ausbreiten konnte. Jedoch, so Wagner, spielen Klimafaktoren zu Beginn einer Epidemie vermutlich eine eher untergeordnete Rolle: "Weil sich das neuartige Coronavirus wegen der nicht vorhandenen Immunität der Bevölkerung auch unter nicht optimalen Bedingungen stark verbreiten kann." Folglich sei es nicht überraschend, dass es auch Infektionsherde im warmen Florida oder in Brasilien gibt.

Fenster öffnen

Wie kann man sich nun schützen? Ein Mund-Nasen-Schutz bietet den beiden Experten zufolge nur begrenzt Schutz. Wagner: "Das Tragen von Masken in Räumen ist trotzdem sinnvoll, da sie je nach Maskentyp einen bestimmten Anteil der ausgestoßenen Tröpfchen und Aerosole abfangen." Auch Lüften hilft, das Risiko in geschlossenen Räumen zu minimieren: "In Restaurants oder Geschäften, wo sich jetzt wieder mehr Menschen tummeln, würde ich empfehlen, alle Fenster aufzumachen", sagt Wagner. Noch sicherer wäre es jedoch, das Leben – soweit möglich – nach draußen zu verlegen.

Zurück zum Chor von Mount Vernon: Überall wo viele Menschen sind und stark geatmet wird, ist die Coronavirus-Übertragung scheinbar ein großes Problem. Das zeigen auch Fälle in Österreich: Ebenfalls Anfang März wurden mehr als die Hälfte der 44 Mitglieder des Gesangsvereins St. Georgen an der Gusen positiv auf Covid-19 getestet. Die Rolle der Luft bei der Verbreitung des Coronavirus wird Laien und Experten wohl auch in Zukunft noch beschäftigen.