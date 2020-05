Coronavirus-Erbgut im Sperma: Bedeutet das ein Ansteckungsrisiko?

Ein anderer diskutierter Übertragungsweg ist der von einer Schwangeren auf das ungeborene Kind. Ein derartiger Fall wurde am Sonntag aus Tschetschenien berichtet, Mitte April wurde in Peru ein Neugeborenes positiv auf das Virus getestet. In einem Leitfaden der Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zu Covid-19 heißt es aber, dass „die überwältigende Mehrheit der Kinder von Frauen mit Covid-19 gesund zur Welt gekommen sind“.