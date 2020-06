Coronavirus: Wie weit die Forschung an Medikamenten ist

Ein breit verfügbarer Impfstoff ist so rasch nicht zu erwarten. Deshalb liegt umso mehr Augenmerk auch auf der Medikamentenentwicklung: Mehr als 130 Wirkstoffe werden weltweit gegen Covid-19 untersucht, hat das „Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich“ (FOPI) erhoben .Die Hälfte ist für andere Krankheiten entwickelt worden, die andere Hälfte sind Neuentwicklungen.

„Bis jetzt hat sich kein Medikament herauskristallisiert, das zu übertriebener Hoffnung Anlass geben würde“, sagt Günther Weiss, Direktor des „Department Innere Medizin“ der MedUni Innsbruck. Dennoch gibt es Fortschritte: „Wir haben in den vergangenen Monaten gelernt, dass schwere Infektionen mit dem neuen Coronavirus in zwei Phasen verlaufen: Einer ersten milderen, in der wahrscheinlich antivirale Medikamente am Besten wirken.“ Und einer zweiten Phase der überschießenden Immunantwort, wo es darum geht, die Abwehrreaktionen so zu begrenzen, dass diese nicht noch mehr Schaden anrichten als die Viren selbst.