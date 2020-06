"Corona-Schwimmreifen": Zwei Kilo Gewichtszunahme im Shutdown

Jene, die vorher Sport betrieben haben, haben das auch im Lockdown beibehalten. Jene, die keinen Sport gemacht haben, haben damit aber auch nicht damit angefangen. "Was aber weggefallen ist: Jene, die im Alltag aktiv waren, mit oder ohne Sport, sind von ihrem Aktivitätsniveau her deutlich heruntergefallen und waren dann im Alltag weniger aktiv. Die ohnehin schon geringe Alltagsaktivität wurde nochmals halbiert. Das ist eine Katastrophe. Wir hatten Leute, die legten am Tag weniger als 2000 Schritte zurück - und das war keine Seltenheit." Fazit: Sport wurde beibehalten, aber die Alltagsaktivität von den meisten reduziert. "Es wurde aber nicht die neugewonnene Zeit für Sport genutzt."

300 bis 500 Kilokalorien mehr pro Tag

Während der Grundumsatz (der Energieverbrauch in Ruhe) gleich blieb, ist der Leistungsumsatz aus Alltagsaktivität und Sport durch den Wegfall dieser einen Stunde Bewegung um 300 bis 500 Kilokalorien pro Tag reduziert worden. "Wenn ich über sechs Wochen hindurch jeden Tag 400 Kalorien weniger durch Aktivität verbrauche, komme ich sehr schnell auf knapp 20.000 zusätzliche Kilokalorien, die dann zu diesem Corona-Schwimmreifen führen."

Fazit: Die Studienteilnehmer nahmen in den sechs Wochen bis zu vier Kilogramm zu, im Schnitt waren es knapp zwei Kilogramm. "Gerade in den letzten zwei Märzwochen kam es zum größten Gewichtsanstieg."

Grundsätzlich ist es den Studienteilnehmern gut gegangen, niemand war in seiner Existenz bedroht.Trotzem war aber die Schlafqualität schlecht: "Selbst bei unseren ,problemfreien` Personen hat die Schlafqualität gelitten."

Ähnliche Erfahrungen aus anderen Ländern

In Italien hat nach ersten Untersuchungen im Shutdown im Durchschnitt jeder Italiener zwei Kilo zugenommen, in Japan betrug die durchschnittliche Gewichtszunahme 2,6 Kilogrammm bei den Frauen und 3,3 Kilogramm bei den Männern. Größere Studien für Österreich laufen noch. Aber: "Nach ersten Schätzungen können wir davon ausgehen, dass auch in Österreich die durchschnittliche Gewichtszunahme zwei Kilogramm betragen hat", sagt Thomas Dorner von der MedUni Wien und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Public Health.