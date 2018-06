Übergewicht: Das größte Gesundheitsproblem der Österreicher

Schwerwiegende Folgen

Röhrl erinnerte an die Folgen der Adipositas, nämlich Atherosklerose, die Verfettung von Organen ("Fettleber"), Diabetes durch Überlastung der Bauchspeicheldrüse, Darmkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs: "Insgesamt hat die Ernährung einen großen Anteil an diesen Krankheiten, im Fachjargon Non Communicable Diseases (NCDs) genannt. Sie machen in der EU 77 Prozent aller Krankheiten und 86 Prozent der frühzeitigen Mortalität aus - und ihr Zusammenhang mit ungesunder Ernährung und Übergewicht evident.

"Es ist dramatisch." Mit diesen Worten beschrieb Markus Pock, Gesundheitsökonom vom Institut für Höhere Studien (IHS), dann die ökonomische Bedeutung von Übergewicht und Adipositas. Seriöse Zahlen gebe es zwar keine, aber alleine die medizinischen Kosten der Diabetes mellitus würden laut einer Johanneum Research Studie von 2015 in Österreich rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen, was fünf Prozent der Gesundheitsgesamtausgaben wären.

Motivationstraining

Die Symptome des Übergewichts könnte man dank des medizinischen Fortschritts Symptome relativ gut in den Griff bekommen, schilderte Gabriele Müller-Rosam, Internistin und Ernährungsmedizinerin, aus der Praxis. Um den Lebensstil nachhaltig zu ändern, bräuchten Patienten jedoch auch zusätzlich ein Motivationstraining, was durch Krankenkassen derzeit nicht gedeckt sei. "Man bräuchte Diätassistenten und psychologische Betreuung - und das auf lebenslange Sicht", forderte Müller-Rosam, denn "der Patient muss geführt werden". Aber auch die Nahrungsmittelindustrie mit dem Motto "Hauptsache viel und billig" gehöre in die Pflicht genommen. Eine Werbeverbot für Energydrinks wäre da eine Forderung der Internistin: "Da könnte rasch viel getan werden."