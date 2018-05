Krankhaftes Übergewicht: Die kaum beachtete Epidemie

170 Kilogramm: So viel wog der bisher schwerste Patient in der Adipositas-Ambulanz im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Sein Alter: 26 Jahre. Auch wenn das ein extremer Fall war: „Jugendliche mit 100 bis 120 Kilogramm sehen wir immer wieder“, sagt der ärztliche Direktor Prim. Univ.-Prof. Friedrich Hoppichler, derzeit auch Präsident der Österreichischen Adipositas Gesellschaft. Samstag, ist Europäischer Adipositas Tag.

„Für die Weltgesundheitsorganisation WHO ist Adipositas (starkes Übergewicht) das größte globale Gesundheitsproblem bei Erwachsenen“, sagt der Stoffwechselexperte: In Österreich hingegen werde massives Übergewicht oft nur als kosmetisches Problem gesehen: „Aber es ist von der WHO als eigenes Krankheitsbild definiert.“

Zwar gebe es in den USA offenbar eine Stagnation auf hohem Niveau, „aber in Europa nehmen die Zahlen weiter zu“. Das bestätigt auch der Gesundheitsbericht 2016 des Gesundheitsministeriums: „Bei den 15- bis 29-Jährigen hat seit 200/2007 der Anteil übergewichtiger Männer zugenommen, und der Anteil adipöser Männer eine Verdoppelung erfahren.“

Ein Suchtverhalten