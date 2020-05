Hydroxychloroquin und Trump: Warum Ärzte so skeptisch sind

Hydroxychloroquin könnte sogar eher gefährlich sein für Covid-19-Patienten, betont Hasibeder: So gebe es Hinweise aus Studien auf negative Effekte der Substanz auf die Weiterleitung elektrischer Reize im Herzen. Das Risiko von Herzrhythmusstörungen und plötzlichem Herzstillstand könnte dadurch erhöht werden. Weitere Daten könnten bald vorliegen: Derzeit wird die Substanz hauptsächlich in kontrollierten, gut überwachten Studien eingesetzt – etwa in einem Programm der WHO.

„Nach wie vor haben wir kein Medikament, das bei wirklich schweren Erkrankungen den Verlauf positiv verändern kann“, sagt Hasibeder. Auch der tatsächliche Effekt des Anti-Virus-Präparats Remdesivir sei noch nicht ausreichend belegt.