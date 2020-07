Covid-Wucht: Eine Frage des Geschlechts?

In Ländern mit hohem Gleichstellungsindex sei es umgekehrt, Infektionszahlen auch dort mit Vorsicht zu genießen: Denkbar sei laut Kautzky-Willer, dass Frauen sich aus Vor- und Rücksicht bereitwilliger testen lassen. Zudem seien Frauen in Gesundheitsberufen an vorderster Front tätig: „Sie leisten einen Großteil der unbezahlten Pflegearbeit und sind einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt.“

Dass Corona Männer härter trifft, zeigt sich in den Niederlanden besonders augenscheinlich. Dort ist die männliche Sterberate mehr als doppelt so hoch – Männer versterben im Schnitt 2,5-mal häufiger an Covid-19. Und das, obwohl die Niederlande gleichzeitig die geringste Zahl an positiv getesteten Männern im internationalen Vergleich aufweist.