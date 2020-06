Corona-Sommer: Wie wir uns in den kommenden Monaten schützen können

Flugzeug

„Die Gefahr, sich im Flugzeug mit SARS-CoV-2 anzustecken ist real gegeben“, sagt der Flugzeugexperte Dieter Scholz, Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. „HEPA-Filter können Viren zurückhalten, aber diese sind dann ja bereits in der Kabinenluft, bevor der rückgeführte Luftanteil (zirka die Hälfte der Kabinenluft, die andere Hälfte ist Frischluft) gefiltert wird. Man muss also das Risiko abwägen.“ Seine Tipps: „Wichtig ist, dass Sie möglichst wenig Nachbarn haben. Das ist am Fenster besser gegeben als am Gang, weil dort Personen vorbeigehen.“

Am besten sei der Fensterplatz in der letzten Reihe. Die Luftdüsen immer schließen: „Die Aerosole verteilen sich in der Kabine in Längsrichtung durch Turbulenz, also die Durchmischung der Kabinenluft. Die Turbulenz wird durch die Luft aus den Luftdüsen verstärkt. Die Aerosole werden kräftig durchgewirbelt und verteilen sich dadurch verstärkt in der ganzen Kabine.“ Deshalb sollte man auch während des gesamten Fluges sitzen bleiben: „Man begegnet dadurch weniger anderen Menschen. Und man trägt dazu bei, die Durchmischung der Kabinenluft gering zu halten.“

Eine FFP2-Maske erhöht den Schutz. Hat sie aber ein Auslassventil, filtert sie aber nur die eingeatmete Luft und bieten keinen Fremdschutz für die Sitznachbarn.