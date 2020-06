Covid-Müll: Wie die Altlasten des Virus der Umwelt zu schaffen machen

Meeresfeind Plastik

Tatsache ist: Die Weltmeere hatten schon vor Corona ein Müllproblem. Allein ins Mittelmeer fließen pro Jahr 570.000 Tonnen Plastik. "Mit einer Lebensdauer von 450 Jahren sind diese Masken für unseren Planeten eine ökologische Zeitbombe", schrieb der französische Politiker Éric Pauget schon im Mai in einem Brief an Emmanuel Macron. Einwegmasken enthalten oft Kunststoffe wie Polypropylen, das ohne schädliche Weichmacher auskommt, unter Einfluss von UV-Strahlung aber in kleinste Teilchen, also Mikroplastik, zerfällt.