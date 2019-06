Tragetaschen im Check: Warum das Plastiksackerl gar nicht so böse ist

Was bringt Stoff?

Stichwort Stoffsackerl: Statt Plastiksackerln nutzen viele Supermarktkunden mittlerweile langlebige Baumwollbeutel. In jüngster Vergangenheit haben Studien die Umweltfreundlichkeit dieser in Zweifel gezogen. Für die Produktion würden Unmengen an Wasser verbraucht; die Produkte müssten sehr oft verwendet werden, damit sie ökologisch mit Plastiksackerln mithalten können. Stimmt, sagt Experte Wohner: "Je nach Studie muss man ein Stoffsackerl bis zu 80 Mal benutzen, damit es so gut ist wie eines aus Recycling-Kunststoff." Das sei machbar, jeden Monat einen neuen Beutel anzuschaffen allerdings "nicht drinnen". Das beste Sackerl sei ohnehin das, "das man schon hat".

Wie öko ist Papier?

Wer erst an der Supermarktkassa merkt, dass er dieses daheim vergessen hat, greift aus schlechtem Gewissen vielleicht lieber zu Papier.

Unterm Strich hat ein Papiersackerl oft die schlechtere Ökobilanz, auch wenn es sehr gut recycelbar ist – vorausgesetzt man gibt es zum Altpapier. Das liegt daran, dass Papier in der Produktion energieintensiv ist, Erdöl verwendet wird und man vom Papier mehr Material braucht, um die gleiche Reißfestigkeit zu haben, wie bei Kunststoff. "Es gibt Studien, die sagen, dass Papier im Vergleich zu Recycling-Kunststoff fast sieben Mal so ressourcenintensiv ist", sagt Wohner.

Dass Papier sich in der Natur schnell abbaut und dabei weniger Giftstoffe frei werden, ist in Österreich eher unwesentlich: "Ein umweltbewusster Kunde würde das Sackerl so oder so richtig entsorgen. Wenn das passiert, kann man davon ausgehen, dass es nicht in der Natur landet. Insofern haben wir in Österreich dieses Problem nicht. In Ländern, die am Meer liegen, ist das ein anderes Thema."

Ist bio besser?

Und dann gibt es noch Sackerln auf Basis von Maisstärke und Zuckerrohr. "Die Ökobilanz solcher Materialien ist eher negativ zu beurteilen, weil in der Produktion auch Erdöl als Energiequelle verwendet wird." Der Anbau solcher Rohstoffe sei auch nicht ohne. Man braucht große Mengen an Land, Düngemittel, Pestizide – eventuell wird sogar Regenwald für den Anbau geopfert. Auch soziale Faktoren spielen eine Rolle, etwa in Ländern mit geringem Lohnniveau. Ganz zu schweigen vom Transport, der etwa beim Zuckerrohr, das aus Brasilien kommt, Emissionen verursacht.

Das Fazit in der Sackerl-Debatte? Vorausschauendes und bewusstes Handeln lohnen sich. Korb, Rucksack oder bereits im Haushalt verfügbare Stoffsackerl sind immer die bessere Wahl. Denn: "Der Verzicht auf den Einkauf eines Sackerls hat die beste Ökobilanz."