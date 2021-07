Lebensmittelmüll: So landet Essen auf dem Teller, nicht in der Tonne

Wer beim Öffnen eines Joghurts trübe Flüssigkeit entdeckt, mag versucht sein, es wegzuwerfen. Tatsächlich ist das Milchprodukt problemlos genießbar – und nur ein Beispiel für ein als verdorben verkanntes Lebensmittel. So landen weltweit jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Abfall. Rund 42 Kilogramm essbare Lebensmittel wirft allein jeder Österreicher jedes Jahr weg. Gut die Hälfte davon wäre vermeidbar, weiß Angelika Kirchmaier, Ernährungsmedizinerin und Autorin des Buches "Nicht alles ist Mist".

Am häufigsten werden Produkte weggeworfen, die als Lockangebote angepriesen werden – etwa Fleisch, Milch und Milchprodukte. Oder Lebensmittel, die von Haus aus zu Dumpingpreisen erhältlich sind, wie beispielsweise Süßgebäck oder Billigbrot. Lebensmittel, die nicht mehr ganz makellos aussehen oder allzu lange haltbar sind, landen auch häufig in der Tonne.

Generationenfrage

Um eine Lösung für dieses Problem zu finden, muss man dessen Ursache kennen: das mangelnde Wissen der Bevölkerung. "Viele kennen die Merkmale verdorbener Nahrung schlichtweg nicht mehr", sagt Angelika Kirchmaier. Ebenso viele Menschen wüssten zudem nicht, wie man Essen richtig aufbewahrt: "Zum Beispiel, wo man was im Kühlschrank lagert, oder was gar nicht erst dorthin gehört."

Entstanden sind diese Wissenslücken nicht von heute auf morgen, erklärt die Gesundheitswissenschafterin. Jüngere Generationen hätten sich zunehmend von Lebensmitteln entfremdet: "Kinder werden in puncto Essen nicht mehr in der Familie, sondern in der Kinderkrippe, im Hort oder am Mittagsbuffet sozialisiert. Sie sehen also immer seltener, wie Lebensmittel zubereitet werden."

Neben dem Hausverstand sei es wichtig zu wissen, dass von verdorbenen Lebensmitteln in den meisten Fällen keine Lebensgefahr ausgeht. "Es gibt nur ganz wenige Produkte, wo das passieren kann. Die sind im Handel mit dem Verfallsdatum extra gekennzeichnet."