Zero Waste: Die Revolution im Mistkübel

Die Rückbesinnung auf bewährte Hausmittel und einen wertschätzenden, sparsamen Umgang mit Konsumgütern sieht Fox als wichtige Komponenten der Müllervermeidung. Es sei utopisch zu glauben, dass die eigene Kaufentscheidung in einer globalisierten Gesellschaft noch Privatsache sei – "wir haben nur verlernt, eine Verbindung zwischen individuellem Konsumverhalten und den globalen Auswirkungen herzustellen."

Mittlerweile gibt es, zumindest in städtischen Regionen, für jedes Alltagsbedürfnis ein Zero-Waste-Angebot, weiß Helene Pattermann, die sich seit 2015 mit "Zero Waste Austria" für eine Bewusstseinsbildung in puncto Müll und Müllvermeidung einsetzt. "Am Land ist es teilweise noch schwieriger Müll zu reduzieren, obwohl man dort theoretisch beim Bauern, am Markt oder in kleineren Geschäften einkaufen kann, wo an Verpackungen gespart wird und mitgebrachte Behälter besser angenommen werden. Allerdings hat nicht jeder, der am Land lebt, einen Ab-Hof-Laden nebenan."

In den vergangenen Jahren hat sich im Bereich der Müllreduktion europaweit auf privater, unternehmerischer und kürzlich auch auf gesetzlicher Ebene viel getan, weiß die Wienerin: "Zero Waste Austria ist mittlerweile Teil von Zero Waste Europe, ein Netzwerk von Zero-Waste-Organisationen. Zusammen wird viel vorangetrieben." So habe das Netzwerk maßgeblich zu diversen Gesetzesänderungen beigetragen, die aktuell in unterschiedlichen Ländern zur Vermeidung von Plastikmüll verabschiedet wurden.

Dank dieser Entwicklungen müsse man heute auch nicht mehr "vollkommen abseits von Konsum als Aussteiger leben, nur damit man weniger Müll produziert". Allerdings bedarf es Pattermann zufolge auch in Zukunft weiterer struktureller Änderungen, "damit es für Einzelpersonen leichter wird, Abfälle zu vermeiden".