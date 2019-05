Öko-Tipps von A bis Z: Mit kleinen Schritten zu mehr Nachhaltigkeit

Klimaschonend von A nach B

Will man seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern, kommt man ums Thema Flugreisen nicht herum. Fliegen ist mit Abstand die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen. Ein Flug (hin und retour) von Wien nach New York verursacht in etwa 2,8 Tonnen CO₂. Zum Vergleich: Im Schnitt verursacht jeder Österreich pro Jahr rund sieben Tonnen CO₂. Für kurze Strecken innerhalb Europas bietet es sich an, auf Bus oder Bahn umzusteigen. Wer einen Flug nicht vermeiden kann oder will, kann den entstandenen Treibhausgasausstoß kompensieren.

Über diverse Plattformen (atmosfair.de, climateaustria.at, co2.myclimate.org) kann man Klimaschutzprojekte mit einer von der Reisestrecke abhängigen Spende unterstützen. Wenn wir bei dem eingangs erwähnten Beispiel bleiben, macht das um die 60 Euro aus. Die CO₂-Kompensation wird kontrovers diskutiert. Es sei ein Tropfen auf dem heißen Stein, sagen Kritiker. Eine Lösung fürs Klimaproblem ist die Kompensation keinesfalls.

Mit den Öffis zur Arbeit

Rund um die Arbeit ist der Verzicht auf das Auto die beste Alternative. Indem man öffentliche Verkehrsmittel oder zumindest Mitfahrgelegenheiten nutzt, trägt man zum Umweltschutz bei. Mitfahren statt alleine fahren spart auf einer dreistündigen Autofahrt etwa 150 Kilogramm CO₂. Wer nicht auf den eigenen PKW verzichten kann oder will, sollte diese Tipps beherzigen: Achten Sie auf einen optimalen Reifendruck. Ist dieser zu niedrig, erhöht sich der Kraftstoffverbrauch.