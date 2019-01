Öko-Schmäh? So nachhaltig sind Stoffsackerl, Mandelmilch und Co.

Milchprodukte im Glas: Sinn oder Unsinn?

"Wie früher", so werden Milch und Joghurt derzeit vermehrt angeboten. Statt in Plastikbecher und Getränkekartons lassen einige Hersteller wieder in Glasflaschen abfüllen. Bei Umweltschützern hält sich die Freude darüber in Grenzen. Denn in den meisten Fällen handelt sich um Einwegflaschen. Diese werden für den einmaligen Verbrauch produziert. Statt wie Mehrwegflaschen wiederbefüllt zu werden, werden sie eingeschmolzen und zu neuem Glas recycelt. Das ist energieintensiv.

Doch es gibt auch Argumente gegen das Mehrwegglas: Mit der Wiederverwendung seien erhebliche Kosten für Sammlung, Reinigung und Wiederverwertung verbunden. Bei der Umweltberatung kann man diese Einschätzung nicht nachvollziehen: "In allen Ökobilanzen ist das Ergebnis eindeutig: Glas-Mehrweg ist umweltfreundlicher." Richtig sei, dass der Waschvorgang einen Aufwand an Energie, Wasser und Reinigungsmitteln verursacht. Dieser sei in den Berechnungen allerdings berücksichtigt. Im Übrigen müsse auch Einwegglas vor dem Einschmelzen gereinigt, sortiert und zermahlen werden.