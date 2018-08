Nachhaltige Mode: "Neukauf sollte an letzter Stelle stehen"

Neben Designern, die sich auf verantwortungsvoll hergestellte Kleidung spezialisiert haben, springen auch immer mehr große Modeketten – darunter C&A sowie H&M – mit einzelnen Stücken auf den Nachhaltigkeits-Trend auf. Reines Greenwashing, also Vorgaukeln von nicht vorhandenem Umweltbewusstsein zu Image-Zwecken, lautet häufig der Vorwurf. "Das würde ich nicht sagen", so Kirsten Brodde. "Es bedeutet zwar nicht, dass diese Unternehmen gleich vom Saulus zum Paulus werden, jedoch zeigt es, dass sie sich sehr wohl Gedanken zu besseren Produktionsentscheidungen machen."

Mit ihrem Onlineshop The Wearness will Jennifer Dixon, die ehemalige Modechefin des Magazins InStyle, die Suche nach nachhaltiger und stylisher Mode erleichtern. Seit April 2018 betreibt sie gemeinsam mit zwei Freundinnen die Website, auf der ausschließlich Kollektionen von ökologischen Marken angeboten werden. "Für uns als Mode-Redakteurinnen hatte Nachhaltigkeit früher ein verstaubtes Image. Jetzt können wir Kreationen anbieten, die wir selbst gerne tragen", sagt die Expertin. Zwar wird jede Firma, die in den Onlineshop aufgenommen wird, vorab streng kontrolliert, bekannte Textil-Siegel wie GOTS (Global Organic Textile Standard) und IVN Best (Siegel des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft) sind jedoch keine Voraussetzung. "Viele Firmen produzieren zwar nachhaltig, können sich so eine kostspielige Zertifizierung aber nicht leisten", weiß Dixon.