Konsum in Österreich: Wegwerfen ist out, aufheben ist in

Auch ein klassisches Wegwerfprodukt wurde in der Untersuchung berücksichtigt – die Plastikflasche. Immerhin: Jeder Zweite verwendet diese mittlerweile wieder. 44 Prozent der Befragten befüllen gekaufte Plastikflaschen zumindest hin und wieder mit eigenen Getränken oder Leitungswasser. Unter den jüngeren Befragten besitzen viele wiederverwendbare Alternativen aus Hartplastik, Glas oder Edelstahl.

Ein aus Umweltsicht wichtiger Trend: Auf Basis der Befragung errechneten die Forscherinnen, dass in Österreich pro Jahr noch immer rund 2,9 Milliarden Plastikflaschen entsorgt werden.

Stichwort Jugend: Zwischen den Generationen zeigten sich in puncto Nachhaltigkeitsbewusstsein Unterschiede. Eher ältere und eher jüngere Menschen verwenden Konsumgüter am längsten, bei 70er- und 80er-Jahrgängen sinkt die Nutzungsdauer. Dazu kommt eine Kluft zwischen Stadt und Land. Die Bevölkerung in ländlichen Regionen hat Produkte kürzer in Gebrauch als Stadtbewohner.

Informationen über Nachhaltigkeit holt sich der Großteil aus den Medien, bei den tatsächlichen Kauf- und Konsumentscheidungen orientiert man sich am Umfeld. "Werbung und Medien schaffen Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeitsthemen. Was als nachhaltig gilt und wie man sich entsprechend verhält, wird aber in der Familie oder im Freundeskreis definiert", sagt Weder.