Recycling in Österreich: Plastik wird zur Herausforderung

Beim Mülltrennen sind die Österreicher vorbildlich. Wohl auch, weil sie es nicht weit zur nächsten Sammelstelle haben.

1,86 Millionen Container hat die Altstoff Recycling Austria (ARA) österreichweit aufgestellt, zudem werden von 1,74 Millionen Haushalten die sogenannten Gelben Säcke abgeholt. „Je näher wir am Kunden dran sind, desto mehr wird gesammelt“, sagt ARA-Vorstand Werner Knausz. Im Umkehrschluss heißt das, dass es in den Städten noch am meisten Aufholbedarf gibt.