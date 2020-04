Coronavirus: Was ein Experte zum Thema Badegewässer sagt

So konnte auch in einer Studie der Berliner Charité im Stuhl Viren-Erbgut (RNA) nachgewiesen werden, aber ebenfalls keine infektiösen Coronaviren. Auch der Berliner Virologe Christian Drosten betonte mehrfach, dass sich das Coronavirus über Abwasser nicht verbreiten kann. Stockinger: „Dies bedeutet aber für Badegewässer umso mehr, dass keine Infektionsgefahr beim Baden besteht.“ Diese Aussage gilt auch für Seen, Teiche und alle anderen Badegewässer, wo, im Gegensatz zu Schwimmbädern, dem Wasser natürlich kein Chlor zugesetzt wird.

Ähnlich auch die Aussage der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): „Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Menschen über Trinkwasser/Leitungswasser oder Oberflächenwasser mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.“

Fazit der Infektionsexperten: Das eigentliche Risiko lauert wie sonst auch im Bad immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird.