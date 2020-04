Forscher Norbert Bischofberger: "Vielleicht früher zurück zur Normalität"

„Mir geht es gut, alles okay. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass Remdesivir wirksam ist.“ Der Vorarlberger Norbert Bischofberger zählt zu den erfolgreichsten Entwicklern von Anti-Virus-Medikamenten. Bis Mitte 2008 war er Forschungsdirektor von Gilead Sciences in Kalifornien, einem der größten Biotech-Unternehmen. Er entwickelte das Anti-Grippe-Mittel Tamiflu ebenso wie Medikamente gegen HIV sowie eine Therapie gegen Hepatitis C, mit der innerhalb von Wochen 99 Prozent der Patienten geheilt werden konnten. Und er hatte das Entwicklungsprogramm zu Remdesivir unter seiner Aufsicht – jener Substanz, die jetzt einer der Hoffnungsträger für eine Therapie von Covid-19 ist.