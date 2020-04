Coronavirus: Erste Daten zu Ebola-Mittel "ein Silberstreif am Horizont"

Chloroquin

In kleinen Studien in China und Frankreich sank die Virusmenge im Rachen bei der Verabreichung dieses Malariamittels rascher, auch in Zellkulturen zeigte sich eine gewisse Wirksamkeit. Für Aufsehen sorgt jetzt aber eine Studie in Brasilien, bei der hoch dosierte Therapie mit Chloroquin und dem Antibiotikum Azithromycin zu elf Todesfällen durch Herzrhythmusstörungen führte. „Es war aber schon vorher bekannt, dass eine hohe Dosierung in Kombination mit dem Antibiotikum und einer möglicherweise nicht optimalen Überwachung zu einer gefährlichen Situation führen kann. Wir setzen Chloroquin nur in Studien in geringerer Dosierung und nicht in Kombination mit Azithromycin ein, die Patienten sind sehr gut überwacht.“ Dann sei der Einsatz gerechtfertigt, um herauszufinden, ob eine Wirkung gegen Covid-19 besteht.