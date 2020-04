Corona-Infektion unbemerkt überstanden? Was Experten dazu sagen

Kann Covid-19 komplett symptomlos verlaufen?

„Ja, wir wissen, dass manche nichts davon spüren“, sagt Hannes Stockinger, Leiter des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien. Auf wie viel Prozent der Infizierten das in Österreich zutrifft, „kann man noch nicht sagen“. Asymptomatische Personen seien erst dann gut erfassbar, wenn man diese flächendeckend testen könne. "Einerseits werden Antikörper-Tests derzeit gerade noch geprüft (siehe weiter unten), andererseits muss dafür Blut abgenommen werden. Es ist also ein komplizierterer, invasiver Prozess, mit einem einfachen Nasenabstich ist es hier nicht getan."

Wäre man in diesem Fall auch ohne Symptome ansteckend gewesen?

"Natürlich, auch asymptomatische Personen sind Träger und Ausscheider des Virus. Das wissen wir von PCR-Tests, bei denen ein Abstrich im Nasen- und Rachenraum genommen wird. Wenn das Virus so nachgewiesen werden kann, bedeutet das auch, dass die getestete Person dieses durch Tröpfchen bei Sprechen ausscheiden kann", sagt Stockinger.

Sind Antikörper-Tests aus Neugier ratsam?

Experten warnen vor vorschnellen Testungen, um Abwehrstoffe im Blut und damit eine überstandene Ansteckung nachzuweisen: "Es gibt Unmengen an Antikörper-Tests. Die meisten sind unbrauchbar, sie bestimmen Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu ungenau", sagt Infektiologe Heinz Burgmann, MedUni Wien. Man evaluiere verfügbare Verfahren, "um jene herauszufiltern, die nachweisen, was wesentlich ist." Und weiter: "Wir hätten gerne einen Antikörper-Test, den wir schon jetzt flächendecken anwenden können, aber das Thema ist eben komplex. Wir rechnen damit, dass wir Ende April mit der Evaluierung soweit sein werden, dass wir einen sicheren Test ausweisen können. Der wird dann bestimmt auch in naher Zukunft von diversen Firmen angeboten werden. Wobei dann auch noch die Frage der Verfügbarkeit zu klären sein wird."