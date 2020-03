Labor-Fachärztin: "Flächendeckende Corona-Tests nicht sinnvoll"

Kommt Equipment und Testreagenz alles von einer Firma?

Ja, das kommt alles von Roche, weil das die Qualität sicherstellt. Also eine Hochdurchsatzautomatisierung gibt es nur von dieser Firma. In Österreich machen das nur drei Privatlabors. Eines in Salzburg, zwei in Wien (Gruppenpraxis IHR LABOR und Labors.at).

Hat ihnen die Regierung geholfen, die Testmaschine zu besorgen?

Nein, das haben wir alles alleine gemacht. Mein Sohn, Dr. Georg Greiner, der im AKH Laborfacharzt ist, hat die Brücke zwischen dem KAV und den niedergelassenen Labors geschlagen, weil er feststellen musste, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Wir bedienen derzeit die öffentliche Hand ( KAV und Ärztefunkdienst ÄFD). Es rufen verschiedene Institutionen an, die auch dringend Test benötigen würden. Hätte ich genügend Reagenz, könnte ich viel mehr Test durchführen.

Eine Steigerung ist von Ihnen aus also gar nicht möglich?

Nein, weil die Engstelle ist das nur begrenzt vorhandene Reagenz.