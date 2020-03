Krisen-WG im Kanzleramt: Kurz und Kogler sind "in Rufweite"

Ein Besprechungsraum (Zimmernummer: 104) wurde für den Vizekanzler zum Büro umfunktioniert. Es gibt Schreibtische, Drucker, die nötigste Infrastruktur.

„Bundeskanzler und Vizekanzler sind jetzt sprichwörtlich in Rufweite“, heißt es im Regierungsteam. „Wenn es einen gemeinsamen Termin gibt oder geben muss, ist das innerhalb von Minuten möglich.“

Der Regierungschef und sein Stellvertreter befinden sich gewissermaßen in einer politischen Wohngemeinschaft.

Und die macht nicht nur deshalb Sinn, weil regelmäßig gemeinsame Auftritte vor Journalisten zu absolvieren sind. Auch bei Video-Konferenzen wie etwa mit den Landeshauptleuten ist es zweckmäßig, wenn Kogler mit vor dem Schirm ist.

Man wachse in der Krise zusammen, heißt es im türkis-grünen Führungszirkel. Das anfängliche Misstrauen sei geringer geworden.

Für den Politik-Analysten und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer ist das nachgerade logisch: „Alte Sprichwörter wie ,In der Krise rückt man zusammen’ gelten in der Politik bis heute.“ Was freilich nicht heißt, dass in der türkis-grünen Bundesregierung nun alles eitel Wonne wäre.