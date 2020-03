Anschober: Bei 89% der Corona-Erkrankten milder Verlauf

Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) verläuft der Erkrankungsverlauf bei 89 Prozent der Österreicher, die an dem Corona-Virus erkrankt sind, milde und die Pflege findet zuhause statt. Am Vormittag war das Ministerium noch in 96 Prozent der Krankheitsfällen von einem milden Verlauf ausgegangen, die dem Ressort übermittelten Zahlen aus den Krankenhäusern waren jedoch teilweise nicht aktuell.

Mit dem Anstieg der Erkrankungsfälle in Österreich steigt auch der Anteil der in Spitalspflege und in Akutpflege befindlichen Betroffenen. Von den derzeit 5.560 Fällen (Stand 25.März 15:00 Uhr) befinden sich 1,6 Prozent (rund 90 Personen) auf Intensivstationen, 9,75 Prozent (rund 540 Personen) in Spitals-Behandlung und 88,65 Prozent mit mildem Verlauf zu Hause, teilte das Gesundheitsministerium am späten Nachmittag mit.

Das System der Meldung jener Patienten, die eine stationäre Behandlung benötigen, wurde laut einer Aussendung, auf eine direkte Einmeldung durch die Bundesländer umgestellt. Dies erkläre den sprunghaften Anstieg bei jenen Menschn in Spitalsbehandlung, sowohl auf Normalstationen als auch im intensivmedizinischen Bereich.

Die Steigerung der bestätigten Fälle war im Vergleich zum Vortag heute (25.März) nur 14 Prozent.