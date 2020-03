Coronavirus: Ist der Wasserhahn eine Infektionsquelle?

Zusätzliche Bettenkapazitäten für Behandlungen

Könnte man nicht aufgelassene Spitäler reaktivieren und mit Viruserkrankten belegen?

Antwort: Daran ist derzeit nicht gedacht. Aber es wurden etwa in der Messe Wien 880 Betten für leicht erkrankte Patienten aufgestellt. „Sollten die Erkrankungszahlen weiter deutlich steigen, können wir damit unsere Kapazitäten in den Spitälern für die mittelschwer und schwer erkrankten Patienten freihalten“, sagt Markus Pederiva vom Wiener Krankenanstaltenverbund. „Noch ist das aber nicht erforderlich, wir können alle Patienten auf speziell dafür vorgesehenen Stationen sehr gut versorgen.“

Wie kommen wir zu unseren notwendigen Rezepten?

Sollte unser Hausarzt erkranken oder aus anderen Gründen seine Ordination schließen, fragen wir uns, woher wir dann die notwendigen Rezepte bekommen?

Antwort: „Sie können einen anderen Hausarzt anrufen“, sagt Bernhard Salzer von der Wiener Ärztekammer. Das kann auch ein Arzt sein, der Sie nicht kennt. In einem Schreiben der Österreichischen Gesundheitskasse an die Ärztekammern heißt es: Es liegt in der medizinischen Verantwortung des Arztes, ob er aufgrund des telefonischen Kontaktes mit dem Patienten das Medikament verordnen kann. Der Patient muss nicht zwingend persönlich bekannt sein.“