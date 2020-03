KURIER-Leser fragen: Muss man beim Händewaschen Seife verwenden?

Stimmt es wirklich, dass Raucher gefährdeter sind?

Antwort: In China erkrankten deutlich mehr Männer als Frauen ( Österreich derzeit: 56 Prozent Männer). Über die Gründe wird viel spekuliert, sagte der Virologe Christian Drosten in seinem NDR-Podcast. Rauchen könnte einer sein. Es führt zu einer Vorschädigung der Flimmerhärchen in den Atemwegen. Das und eine chronische Raucherbronchitis könnten das Angehen einer Infektion erleichtern. Ein weiterer Grund für den höheren Männeranteil könnten aber auch das häufigere Vorkommen von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein "und das altersmäßig frühere Auftreten dieser Erkrankungen", sagt Kardiologe Otto Traindl.

Soll ich mir Arzneien auf Vorrat kaufen bzw. verschreiben lassen?

Antwort: "Nein, alles, was die Patienten benötigen, bekommen sie", sagt die Internistin Susanne Schmid aus Deutschkreutz. "Die Apotheken werden täglich beliefert, man muss nichts zu Hause auf Vorrat lagern." Verschrieben wird maximal der Bedarf für einen Monat. Für die Dauer der Pandemie können Medikamentenverordnungen auch nach telefonischem Kontakt zwischen Arzt und Patient erfolgen. "In der Regel übermittelt der Arzt das Rezept elektronisch, in Ausnahmefällen auch per Telefon an eine Apotheke", sagt Elisabeth Mayrhofer von der Österr. Gesundheitskasse. Es kann auch direkt an den Patienten elektronisch übermittelt werden. In der Apotheke können auch andere Personen die Medikamente abholen, wenn sie Namen und SV-Nummer des Patienten kennen. Schmid: "Das funktioniert sehr gut."

Werden Chemopatienten in Krankenhäusern in getrennten Zimmern behandelt?

Antwort: Patienten mit bestätigter Coronavirus-Infektion und auch mit Infektionsverdacht sind in eigenen Spitalsbereichen separiert und strikt von allen anderen Patienten getrennt, betont Conny Lindner vom Wiener Krankenanstaltenverbund. "Sie kommen mit den anderen Patienten nicht in Kontakt und es besteht keine Ansteckungsgefahr für alle nichtinfizierten Spitalspatienten."

Wieso endet am Ende jeden Winters Jahr für Jahr die Grippewelle, obwohl 92 Prozent der Bevölkerung nicht gegen Grippe geimpft sind?

Antwort: Die derzeit auftretenden Grippe-Erreger zirkulieren seit vielen Jahren in der Bevölkerung. Dadurch gibt es viele Menschen, die bei Erkrankungen in den Vorjahren bereits Abwehrstoffe gegen diese Viren gebildet haben. Gemeinsam mit den Geimpften ist der Anteil der zumindest teilweise Geschützten so groß, dass die Infektionswelle nach einigen Wochen abebbt. "Beim neuen Coronavirus hingegen hat niemand einen Schutz durch vorangegangen Infektionen oder eine Impfung", erklärt die Virologin Monika Redlberger-Fritz. Deshalb kann ein Infizierter zwei bis drei weitere (ungeschützte) Menschen anstecken.

Wohin soll ich mich wenden, wenn ich krank bin, aber andere Symptome als jene des Coronavirus habe?

Antwort: Ein Anruf bei Ihrem Hausarzt, um die Symptomatik abzuklären, ist auf alle Fälle sinnvoll. Dann wird Ihnen auch mitgeteilt, ob Sie die Praxis aufsuchen sollen oder nicht. Alle weiteren Schritte (z. B. Überweisung) wird Ihnen Ihr Arzt erklären. Eine telefonische Erstberatung bei Gesundheitsproblemen gibt es auch bei der (derzeit allerdings überlasteten) Gesundheitshotline 1450. In Wien können Sie in der Nacht und am Wochenende auch den Ärztefunkdienst 141 anrufen.