Coronavirus versus Influenza: Warum die Gefahr jetzt viel größer ist

Sterblichkeit: Eine endgültige Beurteilung ist noch nicht möglich, aber sowohl die WHO als auch die Europäische Gesundheitskontrollbehörde ECDC gehen von einer deutlich höheren Letalität als bei der Influenza aus: „An der Influenza stirbt einer von 1.000 Infizierten (0,1 %), die vorläufigen Daten für Covid-19 liegen bei 20 bis 30 Todesfällen unter 1000 Infizierten (2 bis 3 %).“ Auch wenn die Daten einer neuen Studie stimmen, dass die Mortalität in Wuhan doch „nur“ bei 1,4 Prozent lag, ist das noch deutlich höher als eben die 0,1 Prozent bei der Influenza. In Österreich liegt die Coronavirus-Sterberate derzeit zwar deutlich unter einem Prozent, die Erkrankungswelle hat allerdings erst begonnen. Bei den Über-60-Jährigen ist der Prozentsatz der Verstorbenen weltweit deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung.