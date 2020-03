Das Coronavirus und die Welle des Wir-Gefühls

Selbstlos-Gene

Offenbar gab es im Verlauf der menschlichen Evolution Mutationen in den Erbanlagen, die selbstloses, kooperatives Verhalten auslösten. Und als dies bei mehreren Individuen dazu führte, dass sie zusammenarbeiteten und so als Gruppe ihren Überlebenserfolg steigerten, setzten sich die entsprechenden Mutationen durch.

Beispiel gefällig? Könnte der Mensch nicht so gut mit anderen teilen, hätte er wohl nie erfolgreich Mammuts gejagt. Denn nur wenn die Beute hinterher gerecht in Stücke portioniert wird, lohnt sich die Gruppenjagd für jeden. Allein der Mensch ist in der Lage, gemeinschaftlich auf Beutefang zu gehen und dazu Strategien abzustimmen. Dabei hilft ihm seine Fähigkeit zu sprechen, und so entstand die Sprache womöglich nur deshalb, glauben manche Anthropologen, weil sie es den Menschen erleichtert, gemeinsames Handeln zu koordinieren.