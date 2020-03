Hoffnung: Genetisch veränderte Labormäuse gegen Corona

Xenomäuschen

Der Name klingt nicht nur, als hätte ihn eine Pharmafirma ausgedacht, so war es auch: Die kleinen Nager sind sogenannte Xenomäuse, genetisch manipulierte Labormäuse, die aussehen wie Mäuse, aber ein menschliches Immunsystem gentechnisch implementiert bekommen haben. Das amerikanisch-europäische Pharma-Start-up Regeneron mit 7500 Mitarbeitern und zwei Milliarden Dollar Umsatz hat die Mäuse „entwickelt“ und sie sogar patentieren lassen.

Der Clou der Frankenstein-Mäuse: Sie wurden mit dem Corona-Covid-19-Virus infiziert und haben Antikörper entwickelt, die abgefiltert werden und als Medikament eingesetzt werden könnten.

Vereinfacht erklärt blockieren die Mäuse-Antikörper die Andockstellen des Virus. Und könnten es so unschädlich machen. Dass das gar nicht so schlecht funktionieren könnte, hatten die Regeneron-Forscher erst 2018 bewiesen, als sie während der – lokal begrenzten – Epidemie in Westafrika mit dem Ebola-Virus überraschend einen Cocktail aus Antikörpern der Mäuse entwickeln konnten, der sich als effektiv herausstellte. Nach dem gleichen Muster soll jetzt dem SARS-CoV-2-Coronavirus der Garaus gemacht werden.

Jetzt, verspricht der Pharma-Hightech-Konzern, sollen – analog zum Ebola-Cocktail – die beiden effektivsten SARS-CoV-2-Antikörper der Mäuse im Labor nachzüchtet werden. Bis Ende des Sommers will Regeneron dann bis zu 200.000 Dosen pro Monat produzieren. Diese Ankündigung hat auch dazu geführt, dass die Aktie zeitweilig um 12 Prozent zulegte. Zudem seien auch erste Tests mit einem bereits entwickelten Rheumamedikament namens Kevzara vielversprechend.

Natürlich ist das nicht die einzige Pharmafirma, die demnächst wirksame Medikamente auf den Markt bringen will. Die alten Riesen wie Pfizer, Gilead, Johnson&Johnson oder Sanofi forschen ebenfalls an Therapien. Laut Analysten ist der Zugang von Regeneron aber derzeit am vielversprechendsten.

Und das Börsenplus erkläre sich auch damit, dass deren Verfahren auch für den nächsten und übernächsten Virusausbruch effektiv sein könnte.