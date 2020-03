Wie die Testkapazitäten jetzt ausgebaut werden

Um die Kapazitäten weiter zu steigern, sollen jetzt auch drei private Labors – eines in Salzburg, zwei in Wien – mit dem Testen beginnen: „Die zwei großen Privatlabors in Wien – ,labors.at‘ und ,Ihr Labor‘ – werden die öffentliche Hand bei der Auswertung der öffentlichen Proben unterstützen. Es kann aber niemand privat in eine Laborordination kommen oder sich zu einem Test überweisen lassen“, betont Labormediziner Georg Greiner vom Klinischen Institut für Labormedizin der MedUni Wien. Er ist mit den niedergelassenen Labors in Kontakt. Auch Klaus Alexander, Geschäftsführer von labors.at, sagt: „Privatpatienten dürfen auf keinen Fall in die Laborordinationen kommen, sondern müssen sich an die Hotline 1450 wenden. Es handelt sich rein um Aufträge für öffentliche Gesundheitseinrichtungen, die in unseren Zentrallabors durchgeführt werden sollen.“ Die beiden Großlabors könnten – bei ausreichend lieferbaren Testkits – dann zirka je 1.000 Tests täglich durchführen.

Ein Unterschied dazu sind Antikörper-Tests, die anhand der Abwehrstoffe durchgemachte Infektionen anzeigen. „Für geprüfte Tests gibt es aber Lieferschwierigkeiten, die sind noch nicht verfügbar“, sagt Straßl. Im Wesentlichen kann man damit nur überstandene Infektionen nachweisen – Antikörper werden acht bis 14 Tage nach Infektionsbeginn gebildet. Von im Internet angebotenen Antikörper-Schnelltests raten viele Experten ab. Sie seien nicht ausreichend geprüft, falsche Ergebnisse möglich.