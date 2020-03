Kurve in Österreich steigt weiter, aber langsamer

Eine Woche ist es her, dass strenge Maßnahmen wie Bewegungseinschränkungen in Kraft traten. Ziel des „Social Distancing“: die Verbreitung des Erregers zu verzögern, damit die Kapazitäten in den Krankenhäusern so lange wie möglich sicher gestellt sind.

Von einer Entwarnung könne man nach einer Woche Ausnahmezustand „nicht einmal annähernd“ sprechen, sagt John Haas, der an der FH Wieselburg Data Science und Zukunftsforschung unterrichtet und auf Basis der Daten aus dem Gesundheitsministerium täglich einen Covid-19-Monitor für Österreich erstellt. Generell ließe sich erst nach ca. neun Tagen, also Mitte kommender Woche, feststellen, wie sich die verordneten Maßnahmen auf die Verlaufskurve auswirken, „alles andere wäre unseriös“.

Was sich sagen lässt: Die Zahl der Neuerkrankungen steigt auch in Österreich weiter an, am Donnerstag meldete das Ministerium 375 neue Infektionen. Laut WHO haben sich die ersten 100.000 Fälle weltweit innerhalb von zwölf Tagen verdoppelt.