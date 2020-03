Mögliche Passivimpfung gegen SARS-CoV-2 aus Wien

Ungewissheit bei Antikörper-Gewinnung

Noch nicht bekannt ist, wie viel an Antikörpern man aus dem Plasma von ehemaligen Covid-19-Patienten gewinnen kann bzw. wie viel man für die Therapie eines Patienten mit dem "konvaleszenten" Antikörperpräparat in Form einer passiven Impfung benötigt. "Das können pro Spender einer oder einige wenige Patienten sein. Das können pro Patient aber auch Antikörperpräparate von mehreren Spendern sein", sagte Kreil.

Der Pharmakonzern ist mit seinen Plasmaaktivitäten Nachfolger der ehemaligen Immuno AG in Wien, die später vom US-Konzern Baxter übernommen wurde und nun ein Teil von Takeda ist. Damit ist Wien seit Jahrzehnten Standort eines der weltweit größten Verarbeitungszentren für Spenderplasma. Daraus werden unter anderem Blutgerinnungsfaktoren, Fibrinkleber für die Chirurgie und verschiedene Antikörperprodukte – zum Beispiel für Patienten mit angeborener Immunschwäche – gewonnen bzw. hergestellt.

Basis dafür sind die unter anderem in den darauf spezialisierten Zentren von BioLife, einem Tochterunternehmen, gesammelten Plasmaspenden.

60 Millionen Liter Spender-Plasma

Etwa fünf Millionen der weltweit 60 Millionen Liter gespendetes Plasma werden in Fraktionierungsanlagen in Österreich zu Arzneimitteln verarbeitet. Allein der weltweite Bedarf an Immunglobulinen (IgG) ist von 47,4 Tonnen im Jahr 2000 auf 197 Tonnen im Jahr 2018 gestiegen. Takeda produziert insgesamt jährlich aus rund zehn Millionen Litern Spenderplasma verschiedenste Arzneimittel.

Wenn also herkömmliche "synthetische" Arzneimittel gegen eine Infektionskrankheit nicht in Sicht sind, kann diese Therapie auf "natürlicher" Basis eine Alternative darstellen. Ehemals gab es, als Ergänzung zum FSME-Impfstoff, auch ein Hyperimmunglobulin-Präparat gegen die FSME. Ein anderes Beispiel sind Hyperimmunglobuline gegen Cytomegalie-Infektionen.

Gespräche über Zulassung

"Wir nehmen an, schon binnen neun bis 18 Monaten unser Medikament zur Zulassung bringen zu können. Zu dem Thema stehen wir mit der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), der US-Arzneimittelbehörde FDA und anderen Arzneimittelbehörden in Kontakt. Speziell die Interaktionen mit AGES waren für den Fortschritt unserer Bemühungen, eine Behandlung für Covid-19 zu entwickeln, sehr hilfreich", sagte Thomas Kreil.

Im Gegensatz zur Zulassung neuer Wirksubstanzen als Arzneimitteln, ist die Sicherheit der Anwendung von schon zugelassenen Antikörperpräparaten im Menschen seit Jahren bewiesen. Man könne daher die klinische Erprobung mit kürzeren Studien und wenigen Probanden durchführen, erklärte der Experte. Das sei für eine beschleunigte Entwicklungszeitleiste ein großer Vorteil.