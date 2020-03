Coronakrise: Wie lange wird sie noch dauern?

Doch Schernhammer betont, dass die Ausgangswerte in solchen Modellen Unsicherheiten aufweisen: „Viele Zahlen in der britischen Studie sind Annahmen – etwa die genaue Sterblichkeit in Europa oder der Prozentsatz derer, die beatmet werden müssen. Das wissen wir alles einfach noch nicht exakt. Ein bisschen sind das alles Zahlenspielereien.“ Niemand könne in die Kristallkugel schauen und sagen, „was genau passieren wird“, betont die Epidemiologin. Allerdings: „Der Ablauf in Europa schaut jetzt nicht viel anders aus als in China. Auch wir haben einen starken Anstieg der Infektionszahlen und massive Maßnahmen dagegen. Deshalb ist meine Prognose, dass es bei uns ähnlich lange wie in China dauern könnte, die Epidemie einzudämmen – und das wären zwei bis drei Monate.“

Das komme vielen heute vielleicht ewig lange vor: „Aber wenn wir wirklich nach zwei Monaten beginnen könnten, langsam zur Normalität überzugehen, wäre das ein Traum. Für mich ist das vorstellbar.“ Natürlich bedeute das aber nicht, dass man solange nur in Innenräumen sein müsse: „Man muss ja hinaus, sonst kriegen alle einen Vitamin-D-Mangel, abgesehen von anderen Problemen. Aber wir werden lernen müssen, unser Leben danach einzurichten.“