Ärzte warnen: "Hier spielt man mit dem Leben vieler Menschen"

Der Aufschrei von medizinischen Experten in Großbritannien zu den Plänen von Boris Johnson, die Epidemie weitgehend unkontrolliert ablaufen zu laufen ist, groß: „Es ist zwingend erforderlich, die epidemische Kurve zu verzögern und abzuflachen, um sicherzustellen, dass unser Gesundheitssystem damit fertig wird“, schrieb etwa der Chefredakteur der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, Richard Horton, in der Zeitung The Times. „Da spielt man mit dem Leben von vielen Menschen“, sagt die Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien. „Denn in der Praxis kann man die älteren Menschen nicht so gut abschotten, dass sich nur die Jüngeren infizieren.“