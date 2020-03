Coronavirus: Britische Forscher warnen vor Boris Johnsons Plan

WHO: "Wir wissen noch zu wenig"

Diesen Ansatz stellte auch die Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), Margaret Harris, am Samstag infrage. Man wisse noch zu wenig über das Virus. "Es ist noch nicht lange genug in unserer Bevölkerung, um zu wissen, was es immunologisch macht", sagte sie dem Nachrichtensender BBC. "Wir können über Theorien reden, aber im Moment stehen wir wirklich vor einer Situation, in der wir uns mit Taten beschäftigen müssen."