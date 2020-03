CoV: Trump nicht infiziert, Frau des spanischen Premiers schon

Auch Israel hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Schließung von Restaurants, Cafés, Hotels, Fitnessstudios und Einkaufszentren angeordnet. Alle Freizeitaktivitäten müssten ab Sonntag früh unterbleiben, kündigte Regierungschef Benjamin Netanyahu in einer Fernsehansprache an. Die bereits am Donnerstag beschlossene Schließung von Schulen wird nun auch auf Kindergärten ausgeweitet. Verboten sind nun auch Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern. Allen Israelis wird geraten, einen Abstand von zwei Metern zueinander einzuhalten. Um die Aufenthaltsorte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, will Netanyahu zudem die Nutzung von "Technologien" erlauben, die sonst "im Krieg gegen den Terror genutzt werden". Das Kabinett muss dieser Maßnahme noch zustimmen. Netanyahu will die Zustimmung bei einer Video-Kabinettssitzung einholen. In Israel wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis Samstagabend 193 Coronavirus-Fälle verzeichnet.