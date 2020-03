Runter von der Couch: Diese Home-Work-outs sollten Sie kennen

Wer sein Radergometer bislang als Kleiderständer zweckentfremdet hat, dem sei gesagt: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um das Trainingsgerät seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. "Hobbysportler müssen ihre Fitness-Ziele an die Gegebenheiten anpassen, so, wie das auch in anderen Lebensbereichen derzeit erforderlich ist", sagt Sport- und Gesundheitspsychologe Georg Hafner.

Er spielt darauf an, dass die Bevölkerung angehalten ist, die Wohnung nur in dringenden Fällen zu verlassen. Trainingseinheiten an der frischen Luft sind eingeschränkt erlaubt; Fitnessstudios bleiben geschlossen; Gruppen-Work-outs im Freien finden nicht statt.