Trend-Treter: Warum jetzt Algen im Laufschuh landen

Wer sich im Winter mehr dem Einigeln denn der Bewegung verschrieben hat, könnte den Start in die Laufsaison zu übermütig angehen. "Die meisten wollen gleich zu viel oder setzen nach langer Laufpause dort an, wo sie mit dem Training aufgehört haben", weiß Sportmediziner Robert Fritz von der Wiener Sportordination.

Ist man physisch außer Form, rät er, den Körper mit Spaziergängen oder Radtouren einzustimmen. Ansonsten gilt es, regelmäßig (zwei bis drei Mal pro Woche, insgesamt mindestens 150 Minuten) lockere Läufe zu absolvieren. "Anfangs am besten so langsam, dass man sich mit dem Trainingspartner unterhalten kann." Damit auf Lauflust nicht prompt Frust folgt, bieten sich Lauftermine mit Trainingspartnern an. Auch Lauftreffs helfen, dranzubleiben. Um den Körper an die Trainingsroutine zu gewöhnen, sollten nicht alle Läufe auf das Wochenende verlegt werden. "So passt sich der Körper am schnellsten an die sportlichen Ambitionen an."

Das Lauftraining mit Kraftsport zu ergänzen, ist ebenfalls sinnvoll. "Ausdauersport verbessert die Muskelökonomie. Das bringt aber wenig, wenn keine Muskelmasse da ist.“ Letztere stabilisiert die Gelenke, "das beugt Knieschmerzen vor".