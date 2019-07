Dieser Trendsportart sind bereits Thiem und Nadal verfallen

„Keine andere Sportart ist so leicht und schnell zu erlernen. Sie fördert den Teamgeist und das Köpfchen“, so Breitfellner. Interessierte können im August bei zwei Sommercamps erste Cour-Luft schnuppern. Das Training übernimmt ein Padél-Spieler aus Spanien. Am 24. und 25. August werden zudem die Österreichischen Meisterschaften U14 und U16 hier ausgetragen.

Olympia 2028?

Die Sportart ist weltweit bereits so beliebt, dass sie möglicherweise 2028 olympisch wird. „Wer weiß, vielleicht mischt einer unserer Nachwuchssportler ja in neun Jahren in Los Angeles mit“, träumt Breitfellner. Oder einer startet eine Tenniskarriere à la Thiem und Nadal.

Information gibt es unter www.sprungart.at/padel