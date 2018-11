Volle Sprungkraft voraus: Das Trampolin wird erwachsen

Die Zeit, als Trampolinspringen nur etwas für Kinder war, ist definitiv vorbei. Während es in Wien bereits mehrere Adressen zum Trampolinspringen – auch für jung gebliebene Erwachsene – gibt, kam man als Niederösterreicher bisher nur in Schwechat auf seine (Sprung-)Kosten. Bis jetzt.

Funfaktor

Auf 2400 Quadratmetern und 60 Trampolinen kann man sich ab 8. Dezember im SprungArt in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land) nach Herzenslust austoben. Geschäftsführer und Inhaber sind vier befreundete Sportler aus der Umgebung: Stefan Cerwenka, Gert Kaltschütz, Kurt Breitfellner und Jerry Küpfer. „Wir legen viel Wert auf Bewegung, und da es immer am einfachsten ist, Sport mit Spaß zu kombinieren, ist Trampolinspringen einfach perfekt. Ich kenne niemanden, der schlecht gelaunt vom Netz steigt“, meint Letzterer. Das Konzept des XXL-Trampolinparks war bereits bekannt, die jungen Unternehmer wollten so einen „Spielplatz“ auch vor der eigenen Haustür – und wurden, was den Standort betrifft, in Steinabrückl fündig.